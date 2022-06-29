Мадрид, 29 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Лидеры стран Североатлантического альянса одобрили новую стратегическую концепцию НАТО до 2030 года. Об этом 29 июня сообщается на сайте военного блока.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы одобрили стратегическую концепцию НАТО. Она описывает ситуацию в сфере безопасности для союзников, подтверждает наши ценности», — говорится в сообщении.

Одним из центральных пунктов документа стало упоминание России как «прямой угрозы безопасности альянса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны — участницы Североатлантический альянса, включая Швецию и Финляндию, которые стремятся вступить в этот военно-политический блок, по сути, отдают США часть своего оборонного суверенитета.

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