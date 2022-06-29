Москва, 29 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Часть высланных американскими властями российских дипломатов уже уехала из США коммерческими рейсами, так как Вашингтон отказался дать разрешение на прилет российского спецборта. Об этом 29 июня сообщил журналистам заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«Некоторые уже выехали, некоторые на подъезде. Я надеюсь, что американские власти дадут возможность им всем завершить дела и спокойно вернуться на родину», — сказал он, в ответ на соответствующий вопрос.

Также замглавы МИД РФ заявил, что он надеется на то, что в дальнейшем стороны смогут избежать осложнений и «той игры на нервах», сопровождавшей обсуждение возможности направления за российскими дипломатами спецборта.

«К сожалению, не получилось, потому что американцы начали обставлять и этот вопрос какими-то дополнительными условиями, не имеющими отношения к содержательной стороне», — пояснил Рябков.

При этом он добавил, что в результате высланные Вашингтоном российские дипломаты вынуждены были лететь коммерческими рейсами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что проведение встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном на полях встречи министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20) не запланировано.