Москва, , 15:17 — REGNUM Стоит отметить, что в России уже действует собственная система, аналогичная SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), через которую финансовая информация передается внутри страны, заявил корреспонденту аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Логотип платёжной системы SWIFT Swift.com

«Поэтому на внутренние операции российских банков отключение от SWIFT не повлияет. Что касается международных операций, то для «Сбера» принципиальных изменений не будет.

На ведущий банк страны и так уже были наложены жесткие санкции, фактически закрывшие для его клиентов возможность переводов за рубеж.

Влияние на МКБ и Россельхозбанк будет более заметным. Для их клиентов переводы за рубеж теперь существенно осложнятся, станут более дорогими и продолжительными по времени.

Не исключено также, что данные банки потеряют каких-то клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня Евросоюз отключает от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ).

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