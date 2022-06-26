Кабул, , 10:01 — REGNUM В уезде Балхаб провинции Сарипуль сообщают, что сотни семей бежали в горы.

Источники сообщили газете «8 Собх», что ВПЛ являются жителями сел Калаи-Гак, Тахшар, Ченарк, Хуш, Ларкорд и окрестностей старого и нового рынка уезда.

По словам источников, они бросили свои дома и имущество и бежали в горы, опасаясь возможных преступлений со стороны боевиков Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

65-летний мужчина, который не смог осилить путь в горы и отстал от остальных членов семьи, был обезглавлен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недалеко от старого рынка уезда Балхаб.

Источники также добавляют, что переселенцы остро нуждаются в гуманитарной помощи.