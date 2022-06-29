Москва, 29 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. России не стоит прислушиваться к предложениям американцев о переговорах с Украиной. Об этом 29 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«США уже поняли, что проиграли на Украине. Их собственный мир уверенно погружается в глубокий экономический кризис, а санкции наВладимира Путина не действуют. К ним также приходит понимание, что расчеты на государственный переворот внутри России иллюзорны», — заявил публицист.

Несомненно, главной задачей американцев остается сохранение как можно большей части бывшей Украины под своим контролем. Поэтому они и начали подталкивать Зеленского к новым переговорам с Россией о сохранении Украины, уверен Попов.

«Стоит ли нам прислушиваться к этим предложениям? Вряд ли. Сохранение какой-либо Украины, подконтрольной Западу, противоречит нашим интересам. О переговорах можно будет начать задумываться где-нибудь у польской границы и не раньше осени. И это будут не переговоры о сохранении независимой Украины, а переговоры о переустройстве границ и сфер влияния в Центральной и Восточной Европе» — заключил эксперт.

Напомним, что ряд американских политиков выступил с идеей переговоров между Россией и Украиной на условиях территориальных уступок со стороны Украины.