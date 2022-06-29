Москва, 29 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Удар по ПМР со стороны Украины может быть даже выгоден России. Об этом 29 июня заявил ИА REGNUM публицист Дмитрий Попов.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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«Угрозы Зеленского ударить по Приднестровью напоминают мне сказки дядюшки Римуса, а именно тот момент, где Кролик просил не бросать его в терновый куст», — заявил эксперт.

Несмотря на то, что на первый взгляд это кажется странным, вероятный удар Украины по Приднестровью может принести России немало пользы — а именно форсировать выход ВС РФ к Приднестровью через Одесскую область с одновременным отрезанием ее от остальной Украины, полагает публицист.

Таким образом, выходя к Днестру, мы не только обретаем свободу от уязвимости в виде изолированного анклава, но и снимаем вопрос Одесской области с повестки дня, пояснил собеседник агентства.

«Я убежден, что рано или поздно, но это придется сделать», — констатировал публицист.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами атаковать Приднестровье в случае ударов по Киеву со стороны ВС РФ.