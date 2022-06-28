Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 июня снижением на фоне неоднозначной макростатистики и перспектив крупного повышения ключевой ставки. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 491,27 пункта (1,56%), до уровня 30 946,99 пункта. S& P 500 подешевел на 78,56 пункта (2,01%), до уровня 3821,55 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 343,01 пункта (2,98%), до уровня 11 181,54 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,31 (2,11%), до уровня $111,88 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 июня снижением на фоне ожидания публикации макроэкономических данных.

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