Москва, , 13:16 — REGNUM Нефть резко подорожала на торгах 27 июня, в моменте превысив отметку $116 за баррель. За день Brent прибавила 6,5%, завершив торги непосредственно над уровнем $115, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Бочки с нефтью IFPRI -IMAGES

«Сегодня, 28 июня, котировки открылись гэпом вниз и пока не решаются закрыть утренний разрыв, хотя и снова демонстрируют восходящий уклон, отстаивая зону $112.

Недавний эмоциональный скачок цен был обусловлен прежде всего новостями от «Большой семерки», которая обсуждает установление предельных цен на российскую нефть с целью урезания нефтегазовых доходов Москвы.

Также не исключается вариант полного эмбарго Евросоюза на нефть из РФ. Неудивительно, что на этом фоне перспектива усугубления цепочки поставок повлекла новый всплеск страхов по поводу дефицита предложения на глобальном уровне.

Масла в огонь подливает дальнейшее обострение политического кризиса в Ливии, которое предвещает продолжение сокращения поставок черного золота из проблемной страны.

Пока тема с дефицитом находится в центре внимания, нефть будет оставаться дорогой. В ближайшей перспективе не исключены новые попытки продвижения в сторону $120 за баррель

Помешать этому может свежая волна распродаж в сегменте рисковых активов, если главы ключевых Центробанков в ходе предстоящего выступления проявят откровенно ястребиный настрой и спугнут инвесторов, которые и без того опасаются рецессии», — пояснил эксперт.

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