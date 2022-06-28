Москва, , 16:54 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов возмущен цензурой, с которой столкнулись организаторы выставки «Мариуполь — битва за русский мир!», которая прошла в рамках ежегодного Царскосельского фестиваля «День русской славы» (Пушкин, Санкт-Петербург), передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Из моего родного города приходят известия, не укладывающиеся в голове: некие чиновники потребовали убрать из экспозиции, посвященной битве за Мариуполь, изображения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви), а также снять со входа букву Z, якобы из-за «пропаганды милитаризма»!» — возмущен Миронов.

Парламентарий при этом обратил внимание на то, что на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга помещено фото врио главы Пушкинского района Андрея Чапурова с буквой Z на лацкане пиджака.

«Интересно, а никто не требовал у градоначальника ее снять, дабы не пропагандировать милитаризм? Удивительное дело: либо в районе одна рука не знает, что делает другая, либо есть две «правды», применяемые в зависимости от обстоятельств. Мое мнение — пора с этим раздвоением заканчивать! В пушкинской администрации должны определиться: или они поддерживают президента и нашу армию, или покидают госслужбу», — убежден Миронов.

Он напомнил, что социалисты столкнулись с подобным отношением со стороны столичных чиновников, которые требовали снять со здания штаб-квартиры СРЗП баннер в поддержку специальной военной операции на Украине.

«После нашего решительного протеста вмешался мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и «борцы с милитаризмом» получили по рукам. Полагаю, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов разберется в ситуации и даст оценку действиям должностных лиц. Соответствующее обращение мною будет направлено», — заключил Миронов.

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