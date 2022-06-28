Москва, 28 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, по состоянию на 15:25 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,51%, торгуясь по $116,83 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Thomas Constant Бочки с нефтью

«Сентябрьский фьючерс, который станет основным послезавтра, тоже дорожает, но котируется ниже — по $112,67.

Выход котировок в зону выше $115 пока является чисто техническим — перед экспирацией трейдеры спешат закрыть короткие позиции. Но в целом настрой на рост на рынке сохраняется.

Кроме планов представителей G7 запретить перевозку российской нефти морем, опасения сокращения поставок вызывают беспорядки в Ливии и Эквадоре.

Ситуацию на рынке нефти могут изменить данные по американской экономике и выступления представителей ФРС США, если они поддержат опасения замедления экономического роста», — пояснил эксперт.

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