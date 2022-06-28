Москва, 28 июня, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о пособии в размере 2 млн рублей для военнослужащих-контрактников, призванных не годными к службе, но пожелавшим продолжать службу по контракту, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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При изъявлении желания военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, признанным военно-врачебной комиссией не годным к военной службе по состоянию здоровья вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, награжденным в связи с таким участием государственной наградой Российской Федерации и являющимся ветераном боевых действий в связи с исполнением таких обязанностей, продолжить военную службу по контракту ему выплачивается единовременное пособие.

Размер пособия составит 2 млн рублей. Выплаты получат также и не изъявившие желание продолжить службу.

Поправки вносятся в законопроект о страховании жизни военнослужащих.