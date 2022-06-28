Москва, , 15:08 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем чтении приняла закон, согласно которому не могут списываться долги из средств выплат военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в военной специальной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Изменения вносятся в закон «Об исполнительном производстве». Поправками включаются в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, денежные выплаты, осуществляемые военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции, сотрудникам органов внутренних дел в связи с участием в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, выполнении задач за пределами территории России.

Сейчас от списаний по долгам освобождены некоторые социальные выплаты.

Поправки вносятся в законопроект о страховании жизни военнослужащих.