Москва, , 08:16 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 27 июня подорожал на 2,02%, до $115,03. Цена повторно закрепилась выше $111 за баррель. Теперь покупатели опять могут брать курс к уровню $120, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтепровод

Повышение цен на нефть происходит на фоне усиления геополитической напряженности. Страны «Большой семерки» готовят новые ограничения против российской нефти.

В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Россия в случае такого решения может прекратить или ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7, что увеличит дефицит нефти на мировом рынке.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве за неделю до 24 июня сократились на 6,9 млн баррелей, до 497,9 млн баррелей (низкий уровень с апреля 1986 года).

В конце апреля США объявили о продаже огромной партии в 180 млн баррелей, которую планируется реализовать в течение шести месяцев.

Резервные запасы не смогли снизить цены, только лишь сгладили ценовые колебания и замедлили рост.

Сегодня, 28 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 1,15%, до $116,67. На фоне геополитической напряженности покупатели попытаются вернуться к уровню $119 за баррель, который был пробит 16 июня.

Поскольку был зафиксирован ложный пробой трендовой на $110, то сейчас новая поддержка находится на уровне $108,50.

Цена может развернуться вниз в случае смены настроения по рисковым активам и продолжения роста индекса доллара с доходностью по 10-летним американским гособлигациям.

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