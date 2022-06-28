Москва, 28 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине достигает своих целей. Об этом сегодня, 28 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что спецоперация идёт по плану, ориентируясь на заявления российского президента.

«Спецоперация достигает своих целей, но примерных сроков завершения спецоперации нет», — уточнил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты, ранее заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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