Москва, 3 июня 2022, 13:53 — REGNUM Спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты. Об этом 3 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он напомнил, что операция имеет своей основной, одной из главных целей — это защита жителей ДНР и ЛНР, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от по-нацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.