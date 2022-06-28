Москва, , 12:55 — REGNUM Российские учёные обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге России, опасный для жизни человека, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.

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Уточняется, что это кроем юга европейской части России это заболевание распространено в некоторых странах Африки, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии.

По словам учёных, разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания, вплоть до тяжёлых клинических проявлений, геморрагического синдрома и смерти.

А по данным ВОЗ, ККГЛ передаеёся людям в основном от клещей и домашнего скота. От человека человеку он может переходить при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года в России было зарегистрировано 233 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

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