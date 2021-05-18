Москва, , 08:22 — REGNUM В период с января по апрель текущего года в России было зарегистрировано 233 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС, мышиная лихорадка), что в десять раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 18 мая сообщает Роспотребнадзор.

«В январе — апреле 2021 года зарегистрировано 233 случая ГЛПС, показатель заболеваемости составил 0,16 на 100 тыс. населения, что меньше значений прошлого года (январь — апрель 2020 года — 2 333, 1,59 на 100 тыс. населения) в 9,9 раза», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что 79,4% из данного числа пришлось на Приволжский федеральный округ. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что в минувшем году показатель заболеваемости ГЛПС оказался наиболее низким за последние десять лет и было зафиксировано в общей сложности 3845 случаев, причем больше всего заболевших было также в Приволжском федеральном округе.

Кроме того, указывается, что напряженная эпидемиологическая ситуация по данному заболеванию была в Удмуртской Республике (25,46 на 100 тыс. населения), Пензенской области (19,13 на 100 тыс. населения) и Республике Марий Эл (16,03 на 100 тыс. населения).

Отметим, ГЛПС — это острая вирусная болезнь, для которой характерно системное поражением мелких кровеносных сосудов и поражение почек с развитием острой почечной недостаточности. Основным переносчиком данного вида лихорадки являются мышевидные грызуны.