Париж, , 11:21 — REGNUM Настроение домохозяйств во Франции продолжало снижаться в июне шестой месяц подряд, при этом жители выражали пессимизм в отношении своего финансового положения и уровня жизни, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), показатель, который обобщает уверенность домохозяйств, потерял три пункта и упал до 82, что значительно ниже долгосрочного среднего значения, равного 100.

Доля домохозяйств, считающих целесообразным совершать крупные покупки, снизилась на пять пунктов.

Кроме того, доля домохозяйств, считающих, что цены выросли за последние двенадцать месяцев, максимальна с лета 2008 года, накануне финансового кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон просит французов снова надевать маску в транспорте.

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