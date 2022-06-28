Париж, 28 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон просит французов снова надевать маску в транспорте, сообщает Le Figaro.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

«Вам достаточно взглянуть на переполненный вокзал или поезд, чтобы понять, что вы должны защитить себя и других. Это почти гражданский долг», — заявила Брижит Бургиньон, призывая носить маски во всех «закрытых местах».

В настоящее время во Франции ежедневно выявляют около 60 000 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее в минздраве Франции сообщили о 79 262 случаях заражения коронавирусом.

Брижит Бургиньон отметила, что вероятно Франция придет к четвертой дозе вакцины против коронавируса для всех граждан страны.

Напомним, министр здравоохранения Франции Брижит Бургиньон должна покинуть свой пост после объявления о новом правительстве. Ожидается, что новое правительство будет сформировано в начале июля.