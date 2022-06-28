Хабаровск, 28 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. На некоторых реках Хабаровского края после дождей отмечается резкий подъем воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Вода поднимается в Бикине, Хоре, Матайе, Катэне, а также в реке Кур, где обстановка наиболее тревожная. В среднем уровень увеличивается на 15–54 см за сутки. В Хабаровском районе на реке Кур в ближайшие три дня могут возникнуть неблагоприятные паводковые явления. Не исключены подтопления дорог, сенокосов, полей, низких мест в селе Улика-Национальное. Опасность есть и в других населенных пунктах, расположенных в нижнем течении этой реки.

Паводковая ситуация в Хабаровском и других районах края находится на постоянном контроле.

На Амуре гидрологическая обстановка пока спокойна. У Хабаровска за два дня прогнозируется подъем воды на 30-35 см — до отметок в пределах нормы для этого периода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на большинстве рек из-за проливных дождей наблюдается подъем уровней воды.