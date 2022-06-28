Владивосток, 28 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В Приморье на большинстве рек из-за проливных дождей наблюдается подъем уровней воды, сообщили в региональном МЧС 28 июня.

ИА REGNUM Река

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На реках центральных районов отмечаются подъемы до 0,7 метров, на севере центральных районов отмечены подъемы до 1,5 метров. Наблюдается затопление пойм в среднем течение рек Большая Уссурка, Наумовка, в среднем течении реки Бикин.

В ближайшие трое суток ожидается преимущественно подъем уровня воды на 0,5-2,5 метров. Возможны подъемы с выходом воды из берегов.

«Интенсивным ливневым, склоновым и речным стоком создается угроза подтопления пониженных участков рельефа, а также расположенных в них хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог. На отдельных участках рек при значительной интенсивности осадков возможно достижение уровнем воды неблагоприятных отметок», — пояснили специалисты и рекомендовали приморцам воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и выходам в море.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в связи с сильными дождями поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы.