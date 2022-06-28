Москва, 28 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Полномочия по организации судоходства на Северном морском пути (СМП) переданы Росатому. Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Sovcomflot.ru Северный морской путь

Отмечается, что закон повысить эффективность организации судоходства по СМП. До подписания закона полномочия по выдаче разрешений на проход по СМП находились в ведении Росморречфлота и ведомство согласовывало их с Росатомом.

Росатом будет организовывать разработку маршрутов плавания судов и использование судов ледокольного флота в акватории СМП, проводить операции по ликвидации последствий загрязнения акватории с судов опасными и вредными веществами и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, Росатом заявил о создании «единого окна» для координации работы Северного морского пути (СМП).

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