* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:08 — REGNUM В связи с увеличением числа нападений сил Фронта национального сопротивления в Каписе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели комендантский час в некоторых частях провинции. Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили жителям уезда Кохистан Хеза Авай выходить на улицу в ночное время.

По словам источников, решение было принято после визита в провинцию делегации министерства обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники цитируют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявивших, что местные жители должны использовать ручные фонари, выходя из дома.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также попросили местных жителей предоставить по два человека из каждого кишлака, которые будут сопровождать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночных патрулях.

Необходимо отметить, что количество атак сил Фронта сопротивления в разных частях Каписы, особенно в уезде Кохистан Хеза Авай, возросло на протяжении последних нескольких месяцев.