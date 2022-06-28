Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Североатлантический альянс в новой стратегической концепции альянса назовет Китай «систематическим вызовом», а также отметит укрепляющееся сотрудничество КНР и России, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО намерено назвать Китай «систематическим вызовом», когда представит новые указания по политике на этой неделе, в то же время также подчеркнет углубляющееся сотрудничество Пекина с Россией», — пишет агентство.

Отмечается, что в документе будет заявлено об опасениях в отношении Пекина в области кибербезопасности, дезинформации и контроля над критической инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет названа «самой большой угрозой» для Североатлантического альянса.

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