Вашингтон, 28 июня 2022, 08:50 — REGNUM Североатлантический альянс в новой стратегической концепции альянса назовет Китай «систематическим вызовом», а также отметит укрепляющееся сотрудничество КНР и России, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что в документе будет заявлено об опасениях в отношении Пекина в области кибербезопасности, дезинформации и контроля над критической инфраструктурой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет названа «самой большой угрозой» для Североатлантического альянса.
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