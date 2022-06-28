Брюссель, , 01:52 — REGNUM Россия на предстоящем саммите НАТО в Мадриде будет названа «самой большой угрозой» для Североатлантического альянса, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг 27 июня в ходе пресс-конференции.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, широкий диалог между организацией и Москвой невозможен. Вместе с тем Столтенберг считает, что стороны должны сохранять каналы коммуникации с целью предотвращения инцидентов, а также взаимодействия по контролю над вооружениями.

Саммит Североатлантического альянса в Мадриде пройдет с 29 по 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации США предупредили о том, что новая стратегическая концепция НАТО будет содержать «жесткую риторику» в отношении Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО готовит Китаю «жёсткую риторику»