Москва, , 17:35 — REGNUM В случае нападения ВСУ на Приднестровья следует немедленно прекратить транзит газа через Украину. Об этом 28 июня ИА REGNUM заявил историк и публицист Сергей Марочкин.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что делать России в случае удара по Тирасполю? Именно то, что надо было делать ещё в 2014 году после первых же обстрелов Донбасса — полностью прекратить поставки энергоносителей на Украину и полностью прекратить транзит энергоносителей через территорию Украины», — заявил публицист.

Если Запад хочет покупать у нас энергоносители, пусть использует «Северный поток» и срочно достраивает «Южный поток», пояснил Марочкин.

Необходимо также полное уничтожение всех мостов через Днепр, остающихся под контролем Зеленского, разрушение электроснабжения и водоснабжения во всех крупных городах, контролируемых Зеленским, уверен эксперт.

«Если бы это было сделано в конце февраля или хотя бы в начале марта, были бы высокие шансы завершить войну Полной Победой в начале апреля», — заключил публицист.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по Приднестровью в случае атаки на Киев.