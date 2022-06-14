Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Недооценка России, в том числе её экономических возможностей, дорого обходятся Западу, заявил американский аналитик Джеймс Дор, чьё заявление опубликовано на YouTube.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Дора, санкции только укрепили российскую экономику, а рубль в итоге «становится самой надёжной валютой в мире». В экономической войне, таким образом, побеждают не США, а Россия.

По его словам, Запад редко так сильно ошибался в оценке экономики противника и с такими серьёзными последствиями. Оказалось, что экономика России сопоставима с экономикой Германии и Японии.

В итоге отказ от торговли с Россией выльется в переустройство всего мирового рынка. Что касается антироссийских санкций, они дали «обратный эффект», что вызвало «рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», считает Дор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле не видят признаков оттока долларовых миллионеров из России