Москва, 28 июня, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Камчатка направит заявку на финансирование строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания комплекса регазификации. Энергетическая безопасность края обсуждалась на встрече губернатора региона Владимира Солодова с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Обеспеченность энергетическими ресурсами полуострова — главная проблемная зона, которая приводит к большому количеству дополнительных расходов. Мы идём планомерно к исполнению поручений президента Российской Федерации — созданию комплекса регазификации. Он позволит восполнить дефицит природного газа и обеспечить его с крупного хаба, который реализуется компанией НОВАТЭК в бухте Бичевинская. Александр Валентинович Новак поддержал мое предложение, и уже в этом году мы направим бюджетную заявку на финансирование из федерального бюджета строительства необходимой инфраструктуры. Мы вместе с компанией НОВАТЭК разрабатываем проектные решения, идет работа по определению земельных участков. И мы уверены в том, что поручение президента, который он дал в рамках послания будет исполнено. Для этого вся работа реализуется, и на уровне правительства координация необходимая осуществляется», — прокомментировал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки провёл совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса на Камчатке.