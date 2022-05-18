Петропавловск-Камчатский, , 07:08 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки провёл совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства полуострова.

Танкеры с мазутом (сс) U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Samuel W. Shavers

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Трутнев отметил, что вопрос энергообеспечения столицы Камчатки обсуждался не раз на совещаниях самого высокого ранга. Есть поручения президента Владимира Путина и некоторая работа в этом направлении ведётся.

«Но в полном объёме ответ на вопрос энергоснабжения Петропавловска-Камчатского на день сегодняшний отсутствует. Есть предложения по линии компании «НОВАТЭК». Были поручения, связанные с разведкой термальных источников. В результате за счёт постепенного уменьшения продаваемых объёмов Камчатка переходит на мазут, что недопустимо, когда мы говорим о необходимости сохранять природу этого уникального региона», — сказал полпред президента.

По словам губернатора края Владимира Солодова, расходы, связанные с субсидированием приобретения топливно-энергетических ресурсов, составляют до четверти всех расходов, что приводит к разбалансировке бюджета.

«Мы вынуждены залатывать дыры, чтобы безусловно базовые наши потребности, связанные со стабильным устойчивым надёжным обеспечением теплом, энергетическими ресурсами, были обеспечены», — пояснил Солодов.

Представители Минфина РФ сказали о возможности предоставления как бюджетных, так и казначейских кредитов по льготной ставке для покрытия соответствующих расходов на закупку топлива Камчаткой.

«Развитие топливно-энергетического комплекса с сопутствующей модернизацией транспортной, социально-значимой и инженерной инфраструктуры увеличит привлекательность ДФО и повысит качество и комфорт жизни граждан», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Отмечается, что уровень добычи газа на Камчатке падает, а работа по поиску новых месторождений не приносит результата. Решением проблемы нехватки газа может стать увеличение завоза нефтяных топлив или строительство инфраструктуры для обеспечения потребителей региона за счет сжиженного природного газа.

Ранее Владимир Путин дал поручение по строительству в бухте Раковая плавучего терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа и всей необходимой инфраструктуры, включая строительство двух газовозов для доставки сжиженного природного газа с перегрузочного терминала в бухте Бечевинская, строительство которого в настоящее время ведёт ПАО «НОВАТЭК».

«Надеюсь, что компания выполнит все те обязательства, которые взяло на себя её руководство в присутствии президента Российской Федерации, когда они сказали о том, что они готовы обеспечить при необходимости Камчатку сжиженным природным газом», — сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил Минприроды ускорить вопрос с лицензированием на геологическое изучение недр для дополнительных объемов пароводяной смеси.

«Нам нельзя терять этот сезон. Предложение Минприроды о том, что лицензии выдадут осенью, меня не устраивают. Лицензии надо выдавать не осенью, а весной, чтобы компании уже могли в этот сезон зайти в работу», — добавил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанные правительством РФ меры поддержки позволили сдержать основные показатели экономики Камчатского края в «зелёной зоне», заявил глава региона Владимир Солодов.