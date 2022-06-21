Чэнду, Китай, 21 июня 2022, 03:18 — REGNUM Недавно обнаруженная бронзовая скульптура на знаменитом месте руин Саньсиндуй была успешно сопоставлена с другой бронзовой частью после того, как была отделена около 3000 лет назад, подтвердила археологическая группа, передает агентство Синьхуа.
Сложная бронзовая скульптура изображает фигуру с человеческой головой и змеиным телом, с выпученными глазами, клыками и рогами. Над головой находится киноварный цунь в форме трубы (древний сосуд для вина), а фигура связана руками и квадратным пьедесталом в форме урны лэй (древний сосуд для вина). Скульптура без задней части тела была недавно извлечена из жертвенной ямы № 8.
Позже археологи обнаружили, что другая бронзовая деталь, которая была извлечена из ямы № 2 в 1986 году, может идеально соответствовать потерянной части тела фигуры. Незавершенная часть одета в обтягивающую юбку с облачными узорами и имеет сильные ноги с птичьими когтями, которые наступают на двух птиц. Археологи предполагают, что фигура с человеческой головой, змеиным телом и птичьими когтями должна быть статуей божества.
Сочетание двух частей также указывает на то, что две ямы были образованы в одно и то же время, и бронзовая посуда была разделена перед захоронением. Это имеет большое значение для понимания хронологической взаимосвязи каждой жертвенной ямы, причин разрушения культурных реликвий и социального фона в то время, добавил Жань.
Руины Саньсиндуй, первоначально обнаруженные в конце 1920-х годов, были названы одной из величайших археологических находок XX века в мире. Руины, расположенные в городе Гуанхань провинции Сычуань на юго-западе Китая, площадью 12 квадратных километров, как полагают, являются остатками царства Шу, возраст которых составляет от 4500 до 3000 лет.
Ранее, в 1986 году, археологи обнаружили тысячи ценных культурных реликвий в ямах № 1 и № 2, в том числе золотой скипетр и бронзовое священное дерево, которые вызвали интерес во всем мире. С 2020 года совместная группа археологов провела раскопки еще шести жертвенных ям на этом месте. К настоящему времени на этом месте было обнаружено более 50 000 предметов из бронзы, нефрита, золота, керамики и слоновой кости.