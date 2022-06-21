Чэнду, Китай, , 03:18 — REGNUM Недавно обнаруженная бронзовая скульптура на знаменитом месте руин Саньсиндуй была успешно сопоставлена с другой бронзовой частью после того, как была отделена около 3000 лет назад, подтвердила археологическая группа, передает агентство Синьхуа.

Маска Саньсиндуй Tyg728

Сложная бронзовая скульптура изображает фигуру с человеческой головой и змеиным телом, с выпученными глазами, клыками и рогами. Над головой находится киноварный цунь в форме трубы (древний сосуд для вина), а фигура связана руками и квадратным пьедесталом в форме урны лэй (древний сосуд для вина). Скульптура без задней части тела была недавно извлечена из жертвенной ямы № 8.

Позже археологи обнаружили, что другая бронзовая деталь, которая была извлечена из ямы № 2 в 1986 году, может идеально соответствовать потерянной части тела фигуры. Незавершенная часть одета в обтягивающую юбку с облачными узорами и имеет сильные ноги с птичьими когтями, которые наступают на двух птиц. Археологи предполагают, что фигура с человеческой головой, змеиным телом и птичьими когтями должна быть статуей божества.

«Успешное сопоставление культурных реликвий из разных ям подтвердило предыдущие предположения археологов. Это также имеет большое значение для последующего восстановления культурных реликвий на этом месте. Мы ожидаем, что здесь можно будет собрать еще больше бронзовых изделий», — сказал представитель Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии провинции Сычуань Жань Хунлинь.

Сочетание двух частей также указывает на то, что две ямы были образованы в одно и то же время, и бронзовая посуда была разделена перед захоронением. Это имеет большое значение для понимания хронологической взаимосвязи каждой жертвенной ямы, причин разрушения культурных реликвий и социального фона в то время, добавил Жань.

Руины Саньсиндуй, первоначально обнаруженные в конце 1920-х годов, были названы одной из величайших археологических находок XX века в мире. Руины, расположенные в городе Гуанхань провинции Сычуань на юго-западе Китая, площадью 12 квадратных километров, как полагают, являются остатками царства Шу, возраст которых составляет от 4500 до 3000 лет.

Ранее, в 1986 году, археологи обнаружили тысячи ценных культурных реликвий в ямах № 1 и № 2, в том числе золотой скипетр и бронзовое священное дерево, которые вызвали интерес во всем мире. С 2020 года совместная группа археологов провела раскопки еще шести жертвенных ям на этом месте. К настоящему времени на этом месте было обнаружено более 50 000 предметов из бронзы, нефрита, золота, керамики и слоновой кости.