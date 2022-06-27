Москва, 27 июня, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Госдума не будет рассматривать поправки о призыве по контракту выпускников школ, сообщила глава комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы.

Duma.gov.ru Нина Останина

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«В повестке дня на эту сессию закона нет. И со слов председателя ГД В. Володина, в обозримом будущем не будет», — отметила Останина в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект поправок к ст. 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым можно будет принимать на военную службу по контракту выпускников школ в возрасте от 18 лет, поддержал комитет Государственной думы по обороне.

Инициативу разработали депутаты «Единой России» во главе с председателем профильного комитета Андреем Картаполовым. Вместе с тем авторы поправок предлагают запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев.

Изменения предлагалось внести в уже принятый в первом чтении законопроект, согласно которому военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предлагается предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ.

Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.