Москва, 27 июня, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил вернуть специалитет и отменить ЕГЭ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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По мнению парламентария, альтернативой ЕГЭ могла бы стать сдача экзаменов в специальных комиссиях.

«Почему бы в городах России не создать независимые комиссии из преподавателей высшей школы, где любой выпускник может сдать здесь — математику, здесь — русский, здесь — литературу. Потом он получает сертификат, что сдал экзамен у профессионалов, и поступает в вузы, какие захочет», — предложил Миронов.

По его убеждению, ЕГЭ провоцирует расслоение общества.

«Сейчас великим достоинством ЕГЭ считается то, что из дальних регионов дети поступают в лучшие вузы. Давайте честно скажем: поступают, если деньги есть у родителей — на репетиторов, на поездку, на проживание. Получается, у нас социальное расслоение провоцируется, наследственная бедность», — добавил парламентарий.