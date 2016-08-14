27 Июня
 
11:47

В России 717 высших учебных заведений, из низ государственных - 501, напомнил Володин.

11:45

Председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП) назвал ключевой фигурой в системе образования преподавателя. По его словам, следует обеспечить педагогам достойное финансовое вознаграждение.

11:44

Садовничий предложил три траектории для получения высшего образования

Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил модель с выбором трех траекторий, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

11:35

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть осторожными с предоставлением свободы вузам.

11:33

Магистратура по назначению в России так и не заработала — Фальков

Магистратура в России не смогла стать полноценным уровнем углублённой специализированной подготовки. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

11:33

Садовничий признал, что требуется обсуждение предлагаемой модели.

11:30

Садовничий в очередной раз раскритиковал систему, при которой специалистов лишили возможности бесплатного обучения в магистратуре.

11:27

Болонская система в России оказалась недостаточно эффективной — Фальков

Ряд российских университетов перешли по собственной инициативе на пятилетние программы подготовки бакалавров. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

11:22

Также Фальков заявил о том, что в вузах будут заниматься и воспитательной работой.

11:19

Запрос на гибкость образовательной системы есть от экономической отрасли и молодежи. Тут Фальков заявил о возможности получения диплома магистра не за два года, а за один. Но после специалитета.

11:17

В основание новой системы образования предлагают положить направленность на развитие национальных целей России.

11:13

Болонская система также не повлекла автоматического признания дипломов, полученных в РФ, за рубежом.

11:09

Он признал, что некоторые принципы Болонской системы оказались неэффективными.

11:08

Фальков: система образования формировалась при иных геополитических вызовах и иной экономике.

11:06

Первым выступает министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

10:47

Студенческий билет. Иван Шилов (с) ИА REGNUM

10:36

Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по высшему образованию. Цитата из онлайн-трансляции Государственной думы России

10:32

Спецалитет — 5 лет с возможностью получения одной спецификации или 6 лет с двумя спецификациями.

Интегрированная магистратура.

Доминирующий сегодня бакалавриат с возможностью дальнейшего обучения в магистратуре или трудоустройства.

Это три варианта, которые предлагает Совет ректоров.

10:29

Ректор МГУ Виктор Садовничий на парламентских слушаниях по высшему образованию. Цитата из онлайн-трансляции Государственной думы России

10:28

Он напомнил, что противники Болонского процесса в России выступали в первую очередь за сохранение фундаментальности образования.

10:25

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что еще при обсуждении Болонской системы многие ректоры вузов были против. Причем и в России, и в странах ЕС.

10:21

Еще один принцип — практичность. Должны формироваться новые нужные навыки, в первую очередь цифровые навыки.

10:18

Открытость и фундаментальность — еще два базовых принципа новой системы, по словам Фалькова.

10:15

Чиновникам потребовалось 20 лет, чтобы понять, что Болонская система — не для России.

Теперь же министр говорит об исторической фундаментальности образования в РФ.

10:10

Работодатели не признали уровень бакалавриата достаточным для ряда профессий — Фальков.

10:05

Парламентские слушания на тему «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации» начались.

9:46

Зимбовский также отметил, что Болонская система работала на перекачку мозгов из РФ в иные страны.

«Что же нам ожидать от постболонки? Особенно если вводить ее будут те люди, которые гробили советскую систему образования и заводили болонку. Ну, что возврат к советской системе образования не нужен, — это уже было озвучено. Говорили о лучших традициях российского образования. Интересно каких? Как говорил великий русский государственник Победоносцев: «Образование русскому народу не нужно, поскольку обучает логически мыслить!». Можно вспомнить еще одного, ныне возвеличиваемого российского государственного деятеля Александра III и циркуляр «О кухаркиных детях». В общем, скорее всего, сословные перегородки вырастут на дороге к получению образования для обычных людей намного выше, чем было при болонке. Тем более что экспорт мозгов на Запад вроде прикрывается, а выращивать в стране больше мозгов, чем нужно господствующему классу, — остро нежелательно. Что еще введут в рамках постболонки? Увидим. Но оптимизма как-то нет», — добавил он.

9:44

Он подчеркнул, что при Болонской системе право на образование формально осталось, а обучение мышлению сменилось обучением запоминанию (ЕГЭ и прочее): «Система ориентирована на выпуск максимально узких специалистов. Возможно, чтобы люди не думали лишнего, не связанного со своей специальностью. Кроме этого, работник-специалист, которому сложно менять специализацию, больше зависит от своего работодателя. Это тоже помогает не думать лишнего ни о себе, ни об окружающем мире».

9:42

Эксперт центра защиты трудовых прав «Рабочий компас» Александр Зимбовский отмечает, что Советский Союз был тоталитарным государством в том плане, что государство тотально заботилось обо всех своих гражданах.

«Соответственно, советская система образования, во-первых, гарантировала любому человеку право на образование. Во-вторых, была направлена на обучение максимально широкопрофильных мыслящих специалистов. Что полезно как для общества, особенно для быстро развивающегося общества (возможность при необходимости смены родственных и не только родственных квалификаций), да и для личности специалиста», — пояснил эксперт.

9:39

Историк Анастасия Цеденбал ранее напомнила, что Болонская система, в которую Россия вошла в 2003 году с подписанием Болонской декларации, фактически способствует существенному снижению общего уровня образования. «В теории положительные черты у системы есть, но на практике они ведут лишь к примитивизации мышления и превращению студента в «игрока в тесты» и иные «аттракционы» по поверхностному измерению знаний. Наблюдается чехарда в процессе обучения, а также общее снижение объема и качества получаемых знаний», — заявила она ИА REGNUM.