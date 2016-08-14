В России 717 высших учебных заведений, из низ государственных - 501, напомнил Володин.
Председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП) назвал ключевой фигурой в системе образования преподавателя. По его словам, следует обеспечить педагогам достойное финансовое вознаграждение.
Садовничий предложил три траектории для получения высшего образования
Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил модель с выбором трех траекторий, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть осторожными с предоставлением свободы вузам.
Магистратура по назначению в России так и не заработала — Фальков
Магистратура в России не смогла стать полноценным уровнем углублённой специализированной подготовки. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.
Садовничий признал, что требуется обсуждение предлагаемой модели.
Садовничий в очередной раз раскритиковал систему, при которой специалистов лишили возможности бесплатного обучения в магистратуре.
Болонская система в России оказалась недостаточно эффективной — Фальков
Ряд российских университетов перешли по собственной инициативе на пятилетние программы подготовки бакалавров. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.
Также Фальков заявил о том, что в вузах будут заниматься и воспитательной работой.
Запрос на гибкость образовательной системы есть от экономической отрасли и молодежи. Тут Фальков заявил о возможности получения диплома магистра не за два года, а за один. Но после специалитета.
В основание новой системы образования предлагают положить направленность на развитие национальных целей России.
Болонская система также не повлекла автоматического признания дипломов, полученных в РФ, за рубежом.
Он признал, что некоторые принципы Болонской системы оказались неэффективными.
Фальков: система образования формировалась при иных геополитических вызовах и иной экономике.
Первым выступает министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Спецалитет — 5 лет с возможностью получения одной спецификации или 6 лет с двумя спецификациями.
Интегрированная магистратура.
Доминирующий сегодня бакалавриат с возможностью дальнейшего обучения в магистратуре или трудоустройства.
Это три варианта, которые предлагает Совет ректоров.
Он напомнил, что противники Болонского процесса в России выступали в первую очередь за сохранение фундаментальности образования.
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что еще при обсуждении Болонской системы многие ректоры вузов были против. Причем и в России, и в странах ЕС.
Еще один принцип — практичность. Должны формироваться новые нужные навыки, в первую очередь цифровые навыки.
Открытость и фундаментальность — еще два базовых принципа новой системы, по словам Фалькова.
Чиновникам потребовалось 20 лет, чтобы понять, что Болонская система — не для России.
Теперь же министр говорит об исторической фундаментальности образования в РФ.
Работодатели не признали уровень бакалавриата достаточным для ряда профессий — Фальков.
Парламентские слушания на тему «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации» начались.
Зимбовский также отметил, что Болонская система работала на перекачку мозгов из РФ в иные страны.
«Что же нам ожидать от постболонки? Особенно если вводить ее будут те люди, которые гробили советскую систему образования и заводили болонку. Ну, что возврат к советской системе образования не нужен, — это уже было озвучено. Говорили о лучших традициях российского образования. Интересно каких? Как говорил великий русский государственник Победоносцев: «Образование русскому народу не нужно, поскольку обучает логически мыслить!». Можно вспомнить еще одного, ныне возвеличиваемого российского государственного деятеля Александра III и циркуляр «О кухаркиных детях». В общем, скорее всего, сословные перегородки вырастут на дороге к получению образования для обычных людей намного выше, чем было при болонке. Тем более что экспорт мозгов на Запад вроде прикрывается, а выращивать в стране больше мозгов, чем нужно господствующему классу, — остро нежелательно. Что еще введут в рамках постболонки? Увидим. Но оптимизма как-то нет», — добавил он.
Он подчеркнул, что при Болонской системе право на образование формально осталось, а обучение мышлению сменилось обучением запоминанию (ЕГЭ и прочее): «Система ориентирована на выпуск максимально узких специалистов. Возможно, чтобы люди не думали лишнего, не связанного со своей специальностью. Кроме этого, работник-специалист, которому сложно менять специализацию, больше зависит от своего работодателя. Это тоже помогает не думать лишнего ни о себе, ни об окружающем мире».
Эксперт центра защиты трудовых прав «Рабочий компас» Александр Зимбовский отмечает, что Советский Союз был тоталитарным государством в том плане, что государство тотально заботилось обо всех своих гражданах.
«Соответственно, советская система образования, во-первых, гарантировала любому человеку право на образование. Во-вторых, была направлена на обучение максимально широкопрофильных мыслящих специалистов. Что полезно как для общества, особенно для быстро развивающегося общества (возможность при необходимости смены родственных и не только родственных квалификаций), да и для личности специалиста», — пояснил эксперт.
Историк Анастасия Цеденбал ранее напомнила, что Болонская система, в которую Россия вошла в 2003 году с подписанием Болонской декларации, фактически способствует существенному снижению общего уровня образования. «В теории положительные черты у системы есть, но на практике они ведут лишь к примитивизации мышления и превращению студента в «игрока в тесты» и иные «аттракционы» по поверхностному измерению знаний. Наблюдается чехарда в процессе обучения, а также общее снижение объема и качества получаемых знаний», — заявила она ИА REGNUM.