Донецк, 27 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Посёлок Минеральное в ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Об этом сообщает 27 июня представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ ведут обстрел Донбасса

Обстрел посёлка со стороны Авдеевки зафиксирован в 15:40. По Минеральному выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

Посёлок также обстреливали 25 июня. Тогда, как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики выпустили по нему шесть снарядов калибра 122 мм.

Читайте также: ВСУ снова обстреляли Доломитное в ДНР — СЦКК