Донецк, , 15:14 — REGNUM Населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Доломитного со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 13:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) готовы расширить сотрудничество с киевским режимом в сфере разведки, информационной и морской безопасности.