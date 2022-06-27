Берлин, 27 июня 2022, 15:33 — REGNUM Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) обеспокоились планами России передать Белоруссии комплексы «Искандер», способные нести ядерное оружие. Об этом говорится в совместном заявлении G7.
Как сообщало ИА REGNUM, глава российского государства Владимир Путин сообщил на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.
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