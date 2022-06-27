Берлин, , 15:33 — REGNUM Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) обеспокоились планами России передать Белоруссии комплексы «Искандер», способные нести ядерное оружие. Об этом говорится в совместном заявлении G7.

Саммит G7. Брюссель. 2022 Nato.int

«Мы призываем Россию вести себя ответственно и проявлять сдержанность, и мы повторяем, что использование такого оружия будет неприемлемо и повлечет суровые последствия. В этом отношении мы выражаем серьезную обеспокоенность после заявления России, что она может передать Белоруссии ракеты, способные нести ядерный заряд», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российского государства Владимир Путин сообщил на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко 25 июня заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

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