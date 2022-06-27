Берлин, 27 июня, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) готовы расширить сотрудничество с киевским режимом в сфере разведки, информационной и морской безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении страны G7 по поддержке Киева.

Nato.int Саммит G7. Брюссель. 2022

«Мы готовы к дальнейшему укреплению устойчивости Украины путем расширения нашего сотрудничества в обмене данными разведки и информацией, в информационной безопасности, а также в морской безопасности», — говорится в документе.

Также сообщается, что страны G7 намерены помогать Киеву в кибербезопасности, энергобезопасности, в том числе в атомной энергетике.