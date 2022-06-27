Москва, 27 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Министр образования и науки Валерий Фальков назвал пять принципов, на которых будет базироваться новая система образования в России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Government.ru Валерий Фальков

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«Какие основные принципы мы предлагаем положить в основание национальной системы высшего образования. Первое — направленность всей системы на развитие в первую очередь интересов страны, на достижение национальных целей, не отвергая важности международных контактов и международного сотрудничества», — сказал Фальков в Госдуме.

По его убеждению, в основе новой системы должна быть нацеленность на решение актуальных задач, находящихся в национальной повестке развития, — это обеспечение технологического суверенитета.

Второй принцип — открытость, которая включает в себя расширение образовательного, научного, технологического сотрудничества «со всеми, кто заинтересован».

Третий принцип — фундаментальность.

«Важнейшим элементом модернизации системы образования, залогом его высокого качества должно быть правильное сочетание его фундаментальности и практической подготовки», — уточнил глава Минобрнауки.

Четвертый принцип — гибкость, запрос на нее исходит в первую очередь от экономики, говорит Фальков.

Пятый принцип — практичность, так как «новый технологический уклад требует от человека конкретных навыков жизни в мире высоких технологий».

Сегодня, 27 июня, в Госдуме прошли большие парламентские слушания по вопросам развития системы высшего образования в России. Болонская группа 11 апреля 2022 года объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах. Тем самым почти все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса.

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