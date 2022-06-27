Франция призывает страны увеличить добычу нефти
Париж, 27 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Франция призывает страны увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен, сообщает Le Parisien.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Франция
Франция призывает нефтедобывающие страны увеличить добычу «исключительно», чтобы сдержать рост цен.
В кулуарах саммита G7 Франция также хочет «диверсифицировать источники поставок», вернув на рынок Иран и Венесуэлу.
Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с неутихающим ростом цен на топливо, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр намерен вновь привлечь к этому вопросу крупные нефтяные компании.
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