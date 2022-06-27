Париж, 27 июня, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Столкнувшись с неутихающим ростом цен на топливо, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр намерен вновь привлечь к этому вопросу крупные нефтяные компании, передает BFM TV.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Усилия не могут опираться исключительно на государство и государственные расходы», — подчеркнул министр.

Брюно Ле Мэр, который должен встретиться с руководителями TotalEnergies, просит нефтяные компании «приложить усилия».

«Total сделала это с ценой на топливо, они предоставили скидку в 10 центов, которая дополняет скидку в 18 центов от государства. Я попрошу президента Total снова приложить усилия. Поскольку цена на топливо остается очень высокой и многим нашим соотечественникам очень тяжело, каждый должен приложить усилия», — заявил министр экономики и финансов Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за установление «максимальной цены на нефть» на уровне «стран-производителей», чтобы противостоять стремительному росту цен.

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