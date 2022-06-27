Вашингтон, 27 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Поставки из США в Россию сократились за несколько месяцев на 97%, при этом российский импорт товаров может сократиться на 40%. Об этом говорится в заявлении администрации США.

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В Белом доме отмечают, что экспорт в Россию, в том числе важнейших американских технологических ресурсов, необходимых руководству РФ для содержания армии, сократился примерно на 97%. Инфляция в России, полагают в Вашингтоне, поднимается выше 20%, а сокращение ВВП может выражаться двузначными числами.

«Импорт Россией товаров со всего мира может упасть на 40%», — говорится в заявлении.

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