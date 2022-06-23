Вашингтон, 23 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. На сегодняшний день США вступили в новую холодную войну с Россией и Китаем, которую страны Запада могут проиграть. Такое мнение высказал 23 июня известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц в своём комментарии для портала Scheerpost.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Соединенные Штаты, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией. И то, что американские лидеры изображают ее противостоянием между демократией и авторитаризмом, не выдерживает критики, особенно в то время, когда те же самые лидеры активно обхаживают такого систематического нарушителя прав человека, как Саудовская Аравия. Подобное лицемерие наводит на мысль, что на карту поставлена, по крайней мере отчасти, глобальная гегемония, а не ценности», — заявил он.

Также Стиглиц указал, что «США могут проиграть эту новую холодную войну», и отметил, что, так как Вашингтон собирается всерьёз идти на противостояние с Пекином, ему «лучше начать наводить порядок в собственном доме».

«Другие страны не захотят вступать в союз с державой, которая зиждется на все более неопределенных экономических, социальных и политических основах», — пояснил экс-глава Совета экономических консультантов при Белом доме.

Кроме того, он уточнил, что после развала СССР США на протяжении двух десятилетий, по его мнению, действительно были на первом месте в мире, однако последовавшие за этим «ошибочные войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года, рост неравенства» поставили под вопрос их лидерство.

Помимо того, Стиглиц добавил, что то, что Китай в экономическом плане опередит США, является неизбежным, и отметил, что Вашингтон не может победить в «новом состязании великих держав в одиночку», и ему нужны союзники. При этом американский экономист подчеркнул, что в течение последних лет союзникам США все больше приходится сомневаться в их надежности как партнера.

«Их естественными союзниками являются Европа и другие развитые демократические страны мира. Но (бывший президент США Дональд) Трамп сделал все возможное, чтобы настроить против себя эти страны, а республиканцы — все еще полностью ему подчиняющиеся — дают достаточно оснований усомниться в том, что США являются надежным партнером. Более того, США также должны завоевать сердца и умы миллиардов людей в развивающихся странах мира и на развивающихся рынках — не только для того, чтобы иметь цифры на своей стороне, но и для обеспечения доступа к важнейшим ресурсам», — также указал экономист, уточнив, что на данный момент Китай уже смог преуспеть в развитии сложной инфраструктуры в бедных странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снижается уже четвертую неделю подряд.