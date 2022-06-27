* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Строгие меры безопасности предприняты в Кабуле, где должно пройти собрание улемов. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обустраиваются на крышах жилых домов, сообщает «8 Собх».

Oxam Кабул. Афганистан

Источники в Кабуле сообщили газете, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разместились на крышах жилых домов в радиусе нескольких километров вокруг места проведения Лойя джирги — всеафганского совета представителей этно-племенных групп.

Жители района Гардана Баг в верхней части Кабула также подтвердили, что боевики находятся на крышах некоторых жилых домов в этом районе уже два дня. Боевики утверждают, рассказали жители, что им поручили обеспечить безопасность Лойя джирги.

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