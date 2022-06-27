Кабул, 27 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Бывший начальник полиции уезда Баграм в афганской провинции Парван полковник Ахмадзай был арестован вместе со своим сыном во время операции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обыску домов в 315-м районе Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на источник в Кабуле.

(сс) Masoud Akbari Кабул

Полковника и его 25-летнего сына арестовали три дня назад. Ахмадзай, отмечают источники, уроженец кишлака Робат уезда Баграм. Он вышел в отставку за два года до падения прежней власти, его сын занимается торговлей в 315-м районе Кабула. Известно, что экс-начальник полиции страдает диабетом.

Судьба Ахмадзая и его сына неизвестна.

Три дня назад талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали 60 человек в ходе тотальных обысков в районе Хайрхана.