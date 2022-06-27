Москва, , 12:53 — REGNUM Дефолт, в случае его официального объявления России, не будет иметь никаких последствий для страны, заявил 27 июня корреспонденту ИА REGNUM портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев.

Евро

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступит «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

«Мы с такой позицией не согласны и считаем, что поводов объявлять дефолт нет. Во-первых, российские власти осуществили выплаты через платежного агента НРД в срок, инвесторы в России получили выплаты вообще без проблем. Минфин также выражал готовность доплатить денежные средства всем инвесторам, кто получил деньги с задержкой из-за действий Euroclear», — отметил собеседник агентства.

По его словам, чтобы технически объявить дефолт, нужно соблюсти определенные юридические процедуры, а сейчас сделать это будет непросто.

«Технический дефолт объявляют рейтинговые агентства, которые сейчас не рейтингуют Россию — поэтому формально объявить о техническом дефолте некому. Чтобы реально запустить процедуру дефолта необходимо согласие не менее 25% владельцев облигаций и направленное сообщение платежному агенту — НРД, который находится под санкциями», — пояснил Дорофеев.

Он отметил, что даже если бы дефолт был официально объявлен, это ни к чему бы не привело.

«Иностранные владельцы российских еврооблигаций в любом случае не смогут арестовать российские активы за границей, так как при размещении обязательств Россия не отказывалась от права на «суверенный иммунитет», а следовательно зарубежные суды не смогут принять законное решение о конфискации какого-либо российского имущества и активов», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали, как западные держатели долга могут получить выплаты