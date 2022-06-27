* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 27 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «уничтожили большое количество беззащитных людей» в нескольких районах уезда Балхаб. Об этом лидер Партии исламского единства народов Афганистана Мохаммад Мохаккек написал на своей странице социальной сети, сообщает «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

По его словам, было предпринято много усилий, чтобы предотвратить войну в Балхабе, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже приняли решение подавить народ Балхаба и атаковали уезд силами около восьми тысяч боевиков, включая отряды «Бадри 313», «Аль-Мансури» и «Иджари».

По его словам, в неравных боях за последние четыре дня радикалы захватили часть уезда Балхаб, а также новый и старый базары района и восемь опустевших кишлаков. При этом они убили несколько мирных жителей.

Так, члены группировки ворвались в дом брата и двух племянников Саида Хайдара Шарифи, учителя религиозной школы в Балхабе, и вели их со связанными руками.

Другой инцидент произошёл на окраине Кум-Коталя. Там были расстреляны два пастуха и трое крестьян.

Это ещё не все, отмечает Мохаккек, «есть и другие плохие новости, о которых пока нет документальных подтверждений».

Он добавил, что в ходе серии актов насилия против хазарейцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили Мохаммада Муради, бывшего командира хазарейских джихадистов в районе Лал-ва-Сарджангал провинции Гор. Вместе с ним были убиты две его дочери и племянница, ранены жена и сын.

Мохаккек призвал ООН и правозащитные организации оказать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они как можно скорее вывели свои силы из Балхаба, и не допустить расправы над беззащитными людьми.

Читайте также: В Горе убиты несколько человек за сотрудничество с маулави Мехди