* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:19 — REGNUM Источники в уезде Лал-ва-Сарджангал провинции Гор сообщают, что прошлой ночью талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили четырех человек, в том числе бывшего командира народного восстания.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом Мохаммада Муради, бывшего командира народного восстания, и попытались арестовать его по обвинению в сотрудничестве с маулави Мехди, пишет «8 Собх». Мохаммад Муради оказал сопротивление, в результате чего был убит вместе с еще семью людьми, включая двух женщин. Ранен и сын бывшего командира народного восстания.

Источники сообщают, что в ходе столкновения было убито пятеро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и семеро ранено, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что убит только один боевик.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Гора в информационном бюллетене подтвердили смерть Мохаммада Муради, заявив, что была предпринята целенаправленная операция по его аресту.

В информационном бюллетене говорится, что Муради поддерживал маулави Мехди и оказал сопротивление в ходе задержания.

Согласно отчету, в доме Муради было изъято три автомата Калашникова, пистолет и два мотоцикла.