Москва, , 12:34 — REGNUM Очная форма обучения является приоритетом, дистанционные формы — вынужденные меры, считают участники парламентских слушаний в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Студенты НИУ ВШЭ

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«Практическая, проектная деятельность. Ее как ни пытайся, ты ее не организуешь удаленно. Это и было самым сложным, когда инженер не мог прийти во время ковида на соответствующий полигон и нормально, руками поработать, позаниматься. Это само собой, это святое», — сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

За приоритет очной формы перед дистанционным образованием выступил и глава Российского Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Безусловно, очные занятия в присутствии руководителя, создание научных школ, чем была богата наша страна, это наше будущее. И конечно, никакие дистанционные формы этого не заменят», — сказал Садовничий.