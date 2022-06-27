Москва, 27 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ввести «лицензирование» работы журналистов, психологов, юристов предложил ректор СПбГУ Николай Кропачев, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

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«Надо поверить, а готов ли этот человек для работы профессиональной… Именно это сообщество должно иметь возможность оценить и сказать: нравственные нормы, профессиональные норм соответствуют или нет и в кавычках «лицензию» на работу и юристу, и журналиста отобрать, если он нарушает эти нормы», — сказал Кропачев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.