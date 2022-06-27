В Госдуме не видят оснований для повторения в России дефолта 1998 года
Москва, 27 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Россия опережает Соединенные Штаты Америки по возможностям обслуживать свои долги, заявил 27 июня корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).
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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступил «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.
«Это не 1998 год, когда не могла Россия по своим обязательствам рассчитаться и по российским, и по международным. Прошло 24 года, ситуация совсем другая. У России финансовое положение намного прочнее с точки зрения возможности обслуживать свои долги, чем у тех же Соединенных Штатов, например», — сказал депутат.
По его словам, США могут обслуживать свои долги, лишь печатая новые доллары, и эти действия вызывают вопросы у многих крупных держателей этой валюты, в том числе у Китая.
«То, что они сейчас делают, в долгосрочной перспективе по Соединенным Штатам бьет гораздо больше, чем по России», — добавил он.