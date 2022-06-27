Москва, 27 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Россия опережает Соединенные Штаты Америки по возможностям обслуживать свои долги, заявил 27 июня корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступил «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

«Это не 1998 год, когда не могла Россия по своим обязательствам рассчитаться и по российским, и по международным. Прошло 24 года, ситуация совсем другая. У России финансовое положение намного прочнее с точки зрения возможности обслуживать свои долги, чем у тех же Соединенных Штатов, например», — сказал депутат.

По его словам, США могут обслуживать свои долги, лишь печатая новые доллары, и эти действия вызывают вопросы у многих крупных держателей этой валюты, в том числе у Китая.

«То, что они сейчас делают, в долгосрочной перспективе по Соединенным Штатам бьет гораздо больше, чем по России», — добавил он.